Bombendrohung über Bank-Account

Eine Bombendrohung, die per E-Mail von einem Onlinebanking-Account abgesendet wurde, hat am Mittwoch in Ried zu einem Polizei-Großeinsatz geführt. Wie sich herausstellte, war der Kontoinhaber einem Betrüger aufgesessen.

Der 21-Jährige hatte im Internet eine Uhr verkaufen wollen und dem vermeintlichen Käufer seine Bankdaten bekannt gegeben.

Der Betrüger loggte sich daraufhin am Dienstag ein und verschickte die Droh-E-Mail, die allerdings aufgrund des Feiertages erst am Mittwoch gelesen wurde.

Die Polizei richtete sofort einen Sperrkreis ein, die Umgebung wurde evakuiert und ein Sprengstoff-Spürhund ins Gebäude geschickt. Gefunden wurde zum Glück keine Bombe. Die Suche nach dem Urheber des Drohschreibens läuft.