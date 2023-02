Botschaft der Tennis-Ladies: „Gehen Sie zur Krebsvorsorge“

Die Hälfte der Krebserkrankungen wären durch Vorsorgeuntersuchungen vermeidbar, belegte einmal mehr – wie berichtet – der aktuelle Krebsreport. Um das Bewusstsein für die Vorsorge zu erhöhen, wurde beim laufenden Upper Austrian Ladies Linz die Prominenz von Tunierbotschafterin Barbara Schett – Österreichs ehemalige Nummer 7 in der Tennisweltrangliste – und der aktuellen Spielerin Anna-Lena Friedsam aus Deutschland genutzt, um auf die Bedeutung der Prävention hinzuweisen.

Die Frauengesundheit in vielen Facetten stand am Dienstag im Mittelpunkt eines Talks im Design Center, an dem auch Maria Sauer, Geschäftsführerin der Krebshilfe OÖ, teilnahm. Ebenso dabei waren Béatrice Lemberg, Senior Marketing Director der Medizinprodukte-Firma Hologic, die seit zwei Jahren Partner der WTA-Tour ist, und Isabella Kling, die dieser Tage ihr sechstes „Mrs. Sporty“ Fitnessstudio eröffnet.

Lesen Sie auch

„Es kann jeder bei sich und seinem Umfeld anfangen“, betonte Maria Sauer, die u. a. eine Lanze für die nun bis zum 21. Lebensjahr kostenlose HPV-Impfung brach und auf die Hautkrebsvorsorge bei den Kleinsten mit den Sonnenfeen hinwies. Die häufigsten Krebsarten bei Frauen – Brust- und Gebärmutterhalskrebs – wurden ebenso angesprochen, wie die Menstruation, die gerade bei Spitzensportlerinnen im Wettkampf alles andere als angenehm ist.

Tennis-Profi rät, in den Körper hineinzuhören

Barbara Schett erzählte von der Ernährung, die während ihrer Profi-Zeit oft alles andere als gesund war, und sprach klassische Frauenleiden an, die man bei den männlichen Trainern lieber unter den Spielerinnen geklärt hat.

„Ich finde es total super, dass heutzutage bei der WTA-Tour ein Sportpsychologe mit dabei ist, an den man sich mit seinen Anliegen wenden kann. Die Spielerinnen sind elf Monate im Jahr auf Tour, hinzukommt die ständige Beobachtung durch Social Media, die den Druck gewaltig erhöht“, ist Schett froh, ihre Profi-Karriere vor 19 Jahren beendet zu haben.

Anna-Lena Friedsam betonte, wie wichtig es als Spitzensportlerin ist, in den eigenen Körper hineinzuhören, was man ihm zumuten kann und wann er Pausen braucht. Ausreichend Schlaf, kaum Alkohol, keine Drogen und kein Nikotin verstehen sich für Schett von selbst.

Vorsorge wird hierzulande zu wenig genutzt

Béatrice Lemberg führte mit dem Global Women’s Health Index vor Augen, wie viele Frauen weltweit zu wenig oder gar keinen Zugang zur Gesundheitsvorsorge haben und wie wenig diese in Österreich, wo die Untersuchungen kostenlos sind, genutzt werden.

Die beste Prävention sieht Isabella Kling in der Bewegung – zwei Mal pro Woche mindestens eine halbe Stunde Ausdauertraining machen auch ältere Knochen wieder fit. Eine 83-jährige Kundin sei ihr bester Beweis. Die Dame sei heute fitter als mit 70 Jahren zum Start ihres Trainings.em