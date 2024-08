Brände und Rettungseinsätze fordern Feuerwehren in Oberösterreich

Eine ungewöhnliche Häufung von Brandeinsätzen beschäftigt die Feuerwehren aktuell in ganz Oberösterreich. Binnen 24 Stunden sind 12 Brände an unterschiedlichsten Orten ausgebrochen.

Vier Brände entstanden in Gewerbe- bzw. Industriegebäuden, zwei in größeren Wohngebäuden, viermal standen Fahrzeuge in Brand, zweimal brannte es in Wald und Flur.

Lesen Sie auch

Alleine für die Brandbekämpfung standen 93 Feuerwehren mit 1.120 Feuerwehrkräften zum Teil stundenlang im Löscheinsatz.

Parallel zu den Bränden wurden die Feuerwehren landesweit auch zu mehreren Personenrettungen nach Unfällen gerufen.

Bei sieben Einsätzen mit Personenrettung waren in Summe 21 Feuerwehren gefordert. Ursachen waren zum Teil schwere Verkehrsunfälle wie auch Arbeitsunfälle.

Acht Menschen konnten bei diesen Einsätzen gerettet werden. Insgesamt standen in den vergangenen 24 Stunden 1.400 Einsatzkräfte von 114 Feuerwehren an 19 Einsatzstellen im Einsatz.