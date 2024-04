Brand auf Vierkanthof in OÖ

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte ein Verkehrsteilnehmer Flammen in einem Vierkanthof in Waldneukirchen, Bezirk Steyr-Land, und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte erreichten gegen 5:30 Uhr den Ort des Geschehens und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Um in das Innere des brennenden Hofes zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute ein Fenster überwinden und die Haustür aufbrechen.

Im Gebäude fanden sie die 78-jährige Besitzerin schlafend in ihrem Schlafzimmer im ersten Stock vor, die vom Brand noch keine Kenntnis hatte.

Sie berichtete, dass sie am Vorabend den offenen Kamin im Kaminzimmer benutzt und das Feuer gegen Mitternacht von selbst erloschen sei. Das Kaminzimmer erlitt erhebliche Schäden, jedoch erlitt die Hausbesitzerin keine Verletzungen.