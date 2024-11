Brand einer Trocknungshalle in Sarleinsbach unter Kontrolle

Der Brand einer Kräutertrocknungshalle in Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) ist unter Kontrolle. Zwölf Feuerwehren waren im Einsatz. Diese konnten verhindern, dass das Feuer auf die Nachbarhäuser übergreift.

Kurz nach Mittag des 26. November brach das Feuer in der Trocknungshalle des Kräuterbetriebs in Sarleinsbach aus. Die Halle stand bei Eintreffen der Florianis bereits in Vollbrand.

Aufgrund des Brandes kam es in der Umgebung zu einem Stromausfall. Eine Stromleitung wurde beschädigt, sie muss nun wieder repariert werden.

An der Kräutertrocknungshalle entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die beiden Einfamilienhäuser konnten gerettet werden, es entstanden aber „kleinere Schäden“, wie Thomas Stockinger, Bezirksfeuerwehrkommandant von Rohrbach, gegenüber ooe.orf.at sagte.