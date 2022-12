Brand im EDV-Raum in Welser HTL

Etliche Brände hielten am Dienstag die Florianis in OÖ auf Trab. Zu Mittag brannte es in der HTL in Wels, in Stroheim (Bezirk Eferding) geriet der Dachstuhl eines Hauses in Brand, in Großraming (Bezirk Steyr-Land) wurden sie zu einem Wohnhausbrand gerufen und in Grünbach bei Freistadt war ein Stadel betroffen.

In der HTL in der Welser Innenstadt war im EDV-Raum in der Zwischendecke Feuer ausgebrochen. Die Schüler wurden umgehend evakuiert. Die Feuerwehrleute mussten die Zwischendecke öffnen und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchführen. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden ist groß. Fast 30 Computer wurden durch das Löschwasser unbrauchbar.

Lesen Sie auch

Wegen der tiefen Temperaturen gestalteten sich die Löscharbeiten bei einem Einfamilienhaus in Großraming (Bez. Steyr-Land), dessen Bewohner nicht zu Hause waren, schwierig. Nach rund zwei Stunden waren die Flammen unter Kontrolle.

In Stroheim (Bez. Eferding) geriet bei einem Haus im Bereich des Dachstuhls Dämmmaterial in Brand. Ein Bewohner musste von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

In Grünbach bei Freistadt entdeckte eine Spaziergeherin Rauch aus einem Stadel. Die älteren Bewohner konnten das Haus verlassen, drei Nachbarn eilten zur Hilfe und konnte den Brand soweit eindämmen, dass ein Übergreifen der Flammen auf die Holzkonstruktion des Stadels verhindert wurde. Fünf Feuerwehren löschten den Brand, der von einer elektrischen Herdplatte ausgelöst worden war.