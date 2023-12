Brand in Fertigungshalle nach Reinigungsmittel-Entzündung

Am Mittwoch kam es in einem Unternehmen aus dem Bezirk Linz-Land zu einem folgenschweren Brandereignis. Während der Durchführung von Reinigungsarbeiten an einer Maschine entzündete sich aus noch unbekannter Ursache das verwendete Reinigungsmittel.

Die daraus resultierende Stichflamme setzte weitere Gegenstände in der Fertigungshalle in Brand. Trotz unverzüglicher Löschversuche konnte das Feuer nicht eingedämmt werden, und die Halle brannte vollständig nieder.

Lesen Sie auch

Ein Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Alle übrigen anwesenden Personen konnten das Betriebsgebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der angrenzende Bürotrakt blieb durch schnelles Eingreifen von den Flammen verschont.