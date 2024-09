Brand in Tumeltsham: Schaden in Fertigungshalle

In der Nacht zum Mittwoch brach in einer Firma in Tumeltsham, Bezirk Ried im Innkreis, ein Feuer aus. Der Brand begann gegen 22:40 Uhr in einem Lagerraum der Fertigungshalle aus bisher unbekannter Ursache.

Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Flammen und alarmierte sowohl die Eigentümer des Betriebs als auch die Feuerwehr. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, versuchten der Firmeneigentümer und ein Angehöriger, das Feuer mit rund zehn Feuerlöschern zu bekämpfen.

Lesen Sie auch

Die beiden erlitten möglicherweise eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus Ried gebracht werden. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten.

Mehrere Feuerwehren mit insgesamt sechs Fahrzeugen waren im Einsatz, um den Brand zu löschen, der schließlich um 23:55 Uhr unter Kontrolle gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden in der Halle ist noch nicht beziffert.