Nach einer Brandstiftung im Lager eines Sportgeschäftes in Kirchdorf an der Krems am Freitag sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 14.50 Uhr zündeten Unbekannte ein Stück Karton an und schoben es unter ein Regal, worauf sich rasch starker Rauch bildete.

Obwohl der Brand schnell gelöscht wurde, sei großer Schaden entstanden, da die verrauchten Artikel unverkäuflich seien, so die Polizei.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kirchdorf unter der Telefonnummer 059133 4120.