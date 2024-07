Brandstiftung in OÖ womöglich geklärt: 15-Jähriger verdächtigt

Nach intensiven Ermittlungen wird ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land beschuldigt, am 12. Mai 2024 Brandstiftung begangen zu haben.

Der Jugendliche soll durch ein offenstehendes Fenster in ein leerstehendes Einfamilienhaus in St. Marien eingedrungen sein, wo er Müll in Brand setzte und anschließend den Vorfall als Zeuge meldete.

Mehrere Zeugenaussagen führen nun zu seiner Beschuldigung. Der Jugendliche ist nicht geständig und macht keine Angaben zu seinem Motiv. Er wird nun der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.