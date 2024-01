Braucommune Freistadt verabschiedet sich von fossilen Brennstoffen

Die Braucommune Freistadt setzt in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit neue Maßstäbe. Nach der bereits eingeleiteten Umstellung der Flotte auf emissionsfreie Elektro-Lkw vollzieht sie nun als erste heimische Brauerei den Ausstieg aus fossilen Energieträgern.

Kürzlich hat der Bau einer Pelletheizung begonnen, die im zweiten Halbjahr die bestehende Erdgasheizung ersetzen soll.

Investition von rund einer Millionen Euro

Geschäftsführer Paul Steininger beziffert im Gespräch mit dem VOLKSBLATT das Investment für die Anlage des Schweizer Herstellers Schmid Energy mit einer Leistung von 1000 Megawatt mit rund einer Million Euro. „Die bestehende Erdgasheizung wird aber zwecks Ausfallsicherheit nicht abgebaut“, sagt der Freistädter-Chef.

Grund für diese Maßnahme sei die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und die Reduktion der Abhängigkeit von Erdgaslieferungen aus Russland. Wie schnell sich die Investition amortisiert, hängt laut Steininger vor allem vom Pelletpreis aber, der seit dem Vorjahr deutlich zurückgegangen ist. Grundsätzlich ist der Energiebedarf bei einer Brauerei hoch.

Wasserversorgung als zweiter Investitionsschwerpunkt

Neben der Umstellung der Heizung nimmt die Braucommune heuer noch ein zweites Großprojekt in Angriff. Zur Absicherung der Wasserversorgung wird in St. Peter in einen neuen Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 800 m³ investiert.

Mit dem Jahr 2023 zeigt sich Steininger zufrieden. Während der heimische Biermarkt rückläufig war, konnten die Freistädter den Ausstoß mit rund 155.000 Hektolitern auf hohem Niveau stabilisieren.

Von Heinz Wernitznig