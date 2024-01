Bürgermeister-Empfang in Vöcklamarkt

Kürzlich lud Bürgermeister Alois Six zu einem gemütlichen Neujahrs-Empfang ins Gasthaus Fellner in Vöcklamarkt ein. Im Namen der Gemeinde bedankte er sich bei den beiden ausgeschiedenen Feuerwehrkommandanten Markus Scheinast (Ehrenkommandant FF Wilding-Mühlberg) und Josef Petighofer (Kommandant-Stellvertreter FF Waschprechting) für ihren langjährigen Einsatz und überreichte als Dankeschön einen geschnitzten Floriani.

Dank und Anerkennung der Gemeinde erging ebenso an Gabriele Eder für ihren Einsatz als Leiterin des Lesezentrums fechila und an Martina Gramlinger für Ihre langjährige Funktion als Ortsbäuerin. „Für uns als Gemeinde ist der stetige Einsatz von unseren Vereinen zum Wohlergehen der Vöcklamarkter(inne)n sehr wichtig und nicht wegzudenken“ so Bgm. Six.

Unter diesem Motto wurde der Abend genutzt, um den Vereins-Obleuten in Vertretung aller Mitglieder zu danken. Besonders stolz ist Bürgermeister Six auf das Primärversorgungszentrum, welches im Herbst 2022 feierlich eröffnet wurde.

Dank des unermüdlichen Einsatzes durch Geschäftsführer Rupert Moser und Vizebürgermeisterin Marita Achleitner ist das PVZ nun bestens angelaufen und garantiert aufgrund eines tollen Teams, bestehend aus Allgemein-Medizinern, Pflegekräften und Therapeuten, täglich für eine hervorragende medizinische Versorgung.