Bundesforste erweitern freien Seezugang am Attersee

Minister Totschnig und Gewessler wollen mehr öffentliche Natur, Bade- und Erholungsflächen schaffen – Weiterer Schritt sind rund 14.000 Quadratmeter Erholungsfläche direkt am See mit naturnaher Ufergestaltung

Mit dem Beschluss des Aufsichtsrats der ÖBB-Infrastruktur AG am 21. August erhalten die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) die Möglichkeit für den Ankauf einer rund 7.300 Quadratmeter großen Seeuferfläche am ehemaligen Bahnhofsareal in der Marktgemeinde Schörfling.

Darüber hinaus können die Bundesforste von den ÖBB eine dahinter angrenzende Fläche mit rund 6.700 Quadratmetern pachten. Damit soll auf in Summe rund 14.000 Quadratmetern ein attraktives Freizeit- und Erholungsareal mit Seezugang entstehen, das für alle dauerhaft frei und kostenlos zugänglich ist.

Auf diesem Areal, das auch öffentlich per Zug sehr gut erreichbar ist, soll in enger Abstimmung mit der Marktgemeinde Schörfling ein attraktives Erholungs- und Freizeitangebot gestaltet werden, vermelden die Bundesforste.

So sind etwa die Errichtung eines Beach-Volleyballplatzes, eines Kinderspielplatzes, moderner Sanitäranlagen sowie nach Möglichkeit eines Kiosks angedacht. Die geschotterten Flächen sollen aus heutiger Sicht in Grünflächen umgewandelt und See-Einstiege zur Erfrischung im Attersee geschaffen werden. Ebenso geplant ist der gezielte Rückbau harter Uferverbauungen zu Gunsten seicht abfallender Flachwasserzonen.

Voraussetzung für die Umsetzung sind unter anderem die entsprechenden behördlichen Genehmigungen und die dafür notwendigen Umwidmungen des Bahnhofsareals durch die Gemeinde. Bei der Umsetzung werden die Interessen der bestehenden Pächter vor Ort bestmöglich berücksichtigt.

„Unsere Seen sind mehr als wertvolle Lebensräume und Erholungsorte, sie sind Orte der Begegnung und Freude, wo Natur für alle zugänglich sein sollte. Jetzt legen wir den Grundstein für wir einen weiteren großen öffentlichen Seezugang am Attersee. Ich bin überzeugt, dass diese zusätzlichen Bade- und Erholungsflächen nicht nur die Anziehungskraft des Attersees stärken, sondern auch positive Impulse für die gesamte Region leisten werden“, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ergänzt: „Unsere Seen sind ein Naturschatz und Erholungsort für alle Österreicherinnen und Österreicher. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen auch freien Zugang zu ihnen haben. Dazu leisten wir gemeinsam einen Beitrag.“