Bundesheer-Offensive bei der Modernisierung der Kasernen

Im Jahr 2024 starteten österreichweit erneut einige Bauprojekte zur Neuerrichtung, Erweiterung oder Sanierung von Kasernen und anderen militärischen Liegenschaften, wie zum Beispiel Übungsplätzen. Derzeit laufen 430 Projekte, wobei Kleinbaumaßnahmen unter 60.000 Euro nicht mitgezählt werden. Neben dem Start von Bauvorhaben, ist auch die Fertigstellung von Projekten im zweiten Halbjahr 2024 geplant.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Der Bau und die Sanierung von Kasernen und Unterkunftsgebäuden unserer Soldatinnen und Soldaten ist mir sehr wichtig. Unsere Bauprojekte sollen die militärischen Liegenschaften auf den neuesten Stand bringen, sei es durch Erneuerungen, Erweiterungen oder die Förderung der Autarkie. Mir ist es ein großes Anliegen, dass die Kasernen und Mannschaftsunterkünfte den heutigen Standards entsprechen und ein gutes Arbeitsumfeld darstellen, da unsere Soldatinnen und Soldaten die beste Infrastruktur verdienen. Durch Investitionen in neue Bauprojekte schaffen wir die Basis für ein modernes und einsatzfähiges Bundesheer.“

In Oberösterreich wird durch Bauvorhaben am Fliegerhorst Vogler in die Luftfahrt investiert – unter anderem wird der Hangar 3 generalsaniert. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 47 Millionen Euro. Ebenso wird in die Zehner Kaserne in Ried im Innkreis investiert. Überhaupt werden Oberösterreichs Kasernen in den nächsten Jahren einen regelrechten Bauboom erleben. Allein die geplanten Infrastrukturprojekte in der größten Kaserne Oberösterreichs, dem Fliegerhorst Vogler in Hörsching, werden hunderte Millionen Euro an Investment bringen. Ebenso werden sich die Baumaßnahmen in den Kasernen Wels und Ried zwischen 70 und 80 Millionen bewegen.