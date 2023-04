Bunte Ballen erinnern an Krebsvorsorge

Jährlich erhalten rund 7000 Menschen in OÖ die Diagnose Krebs, 61.000 sind aktuell betroffen. Dabei könnten durch Vorsorgeuntersuchungen die eine oder andere Erkrankung vermieden bzw. durch die Früherkennung viel Leid erspart bleiben.

In einer gemeinsamen Aktion von OÖ Bauernbund und der Krebshilfe wird mit Landschaftswerbung für die Krebs-Vorsorge geworben. Für die Umsetzung der „Sichtbarmach-Aktion“ in OÖ, die nach dem Muttertag im Mai beginnt, wird die Mithilfe der Bauern benötigt.

„Je mehr Menschen die Wichtigkeit der Vorsorge und Früherkennung begreifen, desto mehr Leben werden gerettet. Die bunten Ballen auf den Feldern fallen auf, regen zum Nachfragen an und sollen vor allem animieren, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Bei der Folienbestellung bitten wir auf Rosarot und Blau zu setzen.

Diese stehen für Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern. Die Wickelfolien sind in allen Lagerhäusern sowie bei Folienanbietern zu bekommen. Die zur Aktion gehörenden Tafeln können ab Mai in den oö. Lagerhäusern bezogen werden. Bei jeder verkauften Folie werden drei Euro an die Krebshilfe gespendet.“

Die Krebshilfe OÖ begleitet, berät und unterstützt über das Medizinische hinaus Patienten und Angehörige kostenlos, finanziert wird die Hilfe ausschließlich über Spenden.

„Der OÖ Bauernbund unterstützt sehr gerne diese Ballen-Aktion. Krebs ist nach wie vor eine der häufigsten und auch gefürchtetsten Krankheiten“, betont OÖ-Bauernbund-Direktor Wolfgang Wallner.