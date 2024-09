Cabriofreunde Innviertel unterstützen Nachsorgezentrum „Sonneninsel“

Die „Cabriofreunde Innviertel“ ist ein junger, aber ganz besonderer Verein aus dem Innviertel. Der Verein organisierte ein Young- and Oldtimer-Treffen in Lengau, bei dem die Einnahmen einem sozialen Zweck gespendet wurden.

So kam die großartige Spendensumme in Höhe von 2.000 Euro für die Sonneninsel zusammen. Glänzende Oldtimer, flotte Youngtimer oder gemütliches Bulli – bei dem originellen Fahrzeugtreffen der Cabriofreunde am Palfinger Firmengelände in Lengau war jedes Gefährt willkommen.

„Der Spaß und der gute Zweck standen im Vordergrund“, wie Sigi Schwarz, Obmann der Cabriofreunde Innviertel, erzählt.

„Wir haben Spendenboxen für die Sonneninsel aufgestellt und auch Flyer ausgelegt, damit die Teilnehmer erfahren, welche soziale Organisation wir unterstützen wollen.“