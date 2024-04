Campus Gesundheit voll im Zeitplan

Nicht zu übersehen ist der beachtliche Baufortschritt der Großbaustelle am Klinikum Wels-Grieskirchen gegenüber dem Eltern‐Kind‐Zentrum. Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich am 10. Mai 2023 konnte am Dienstag, dem 16. April 2024, die „Dachgleiche“ gefeiert werden.

Im modernen Neubau werden sowohl das Ausbildungszentrum für Pflege‐ und Gesundheitsberufe als auch die FH Gesundheitsberufe OÖ mit den Studienzweigen Gesundheits- und Krankenpflege sowie Physiotherapie untergebracht.

Der Rohbau steht. Auch die Tiefgaragen-Abfahrt ist bereits fertiggestellt. Planmäßig folgen nun der Einbau der Fenster- und Fassadenelemente, Abdichtungen und sämtliche Installationsarbeiten, um die Anforderungen an die komplexe Gebäudetechnik zu erfüllen.

„Wir bedanken uns bei allen Firmen und deren Mitarbeitern, die im vergangenen Jahr hier an unserer Großbaustelle beteiligt waren und zum erfolgreichen Baufortschritt beigetragen haben“, sagt Dietbert Timmerer, Geschäftsführer des Klinikum Wels-Grieskirchen.

Übersiedlung im Frühjahr 2025

Das Klinikum-Direktorium ebenso wie Vertreter der Ausbildungseinrichtungen haben sich anlässlich der Gleichenfeier persönlich ein Bild machen können. „Wir freuen uns sehr, dass aus heutiger Sicht unserem Umzug im Frühjahr 2025 nichts im Wege steht“, betont Bettina Schneebauer, Geschäftsführerin der FH Gesundheitsberufe OÖ.

„Die neuen Räumlichkeiten bieten unseren Studierenden eine moderne und attraktive Lernumgebung. Lichtdurchflutet, geradlinig und ein Ambiente zum Wohlfühlen – so lernen unsere angehenden Gesundheitsprofis zukünftig in Wels“, ergänzt Schneebauer.

An der Ecke Eferdinger Straße/Lammerdinger Straße (direkt beim Klinikum) entsteht derzeit auf einer Gesamtfläche von 9.400 m² der neue Campus inklusive 74 Tiefgaragen-Stellplätze. Das Land OÖ und die Eigentümer des Klinikum Wels-Grieskirchen investieren 24 Mio. Euro.

Ziel ist die Zahl der Auszubildenden von derzeit rund 300 auf 370 zu erhöhen. Meist befinden sich zwei Drittel der Studierenden am Campus, der Rest absolviert unterschiedliche Praktika. Es gibt 46 Lehrende seitens der FH Gesundheitsberufe OÖ und des Klinikums Wels-Grieskirchen sowie rund 50 externe Vortragende.