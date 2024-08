Cannabis-Dealerin geht bei Verkehrskontrolle in Linz ins Netz

Bereits am Freitag entdeckte eine SIG Streife der Polizei (Schnelle Interventionsgruppe) einen Pkw entlang der Salzburgerstraße in Linz, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Sie hielten die Lenkerin an und nahmen sofort deutlichen Cannabisgeruch wahr. Die 20-jährige Lenkerin und der 18-jährige Beifahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurden kontrolliert, wobei der 18-Jährige sogleich drei Marmeladengläser gefüllt mit 80 Gramm Cannabiskraut herausgab.

Die Lenkerin wurde zur Fahrtauglichkeitsüberprüfung zum Amtsarzt gebracht. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des 18-Jährigen konnten ein Rucksack mit 800 Gramm Cannabiskraut vorgefunden werden, woraufhin beide festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert wurden.

Bei den Einvernahmen gaben sie zu, seit Anfang des Jahres in Linz etwa 3-4 Kilogramm Cannabiskraut gewinnbringend in Verkehr gesetzt zu haben. 14 Abnehmer mit teilweise mehrere 100 Gramm Abnahmen konnten ausgeforscht und angezeigt werden. Die beiden wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz eingeliefert.