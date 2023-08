Coole Party in der Karibik-Lagune

Eine Karibik-Party hat am Freitag rund 1000 Gäste in die Therme Geinberg gelockt. Bereits ab 13 Uhr wurde in der Karibik Lagune des Spa Resort gefeiert: Mit „Sun- shine Dogs“ und coolen neuen Drinks wie den Pink Flamingo aus dem Hause Affenzeller sowie heißen Beats der DJ’s Carlos und Pascal von 2:Tagesbart war die Stimmung in diesem unvergleichlichen Ambiente beim bunt gemischten Partyvolk ausgelassen.

Neuer Geschäftsleiter

Ein Superstart für Johann A. Sommerer (48), der mit 1. August die Geschäftsleitung des Spa Resort Geinberg und damit die Führung der Therme Geinberg mit dem angeschlossenen 4*S Hotel, die Geinberg5 Private Spa Villas und des zugehörigen Haubenrestaurants übernommen hat. Ziel des gebürtigen Tirolers ist es, künftig die Dienstleistung im Haus noch mehr auf die Zufriedenheit des Gastes zu fokussieren, ein breites Schulungsprogramm für Mitarbeiter sowie permanente Verbesserung der Qualität und des Komforts zu bieten.