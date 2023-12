Coronavirus in voller Fahrt

Tausende befinden sich derzeit im ganzen Land, vor allem auch in Oberösterreich, im Krankenstand. Plagt die einen eine saisonale Infektion oder gar echte Grippe, laborieren die anderen an einer Corona-Infektion. Aktuell nennt sich der Omikron-Subtyp Pirola.

Er ist zwar nicht gefährlicher als bisherige Varianten, aber offensichtlich ansteckender. In der Vorwoche waren rund 7500 Landsleute ärztlich bestätigt mit dem Coronavirus krankgeschrieben.

Kopfweh, Husten, Gliederschmerzen, aber auch Durchfall traten bei ihnen auf. Es dürfte jedoch deutlich mehr Betroffene geben, denn die Viruslast im Abwasser weist für Oberösterreich ein Allzeit-Hoch aus, mit einem Wert von 480, Tendenz steigend.

Auch in den anderen Bundesländern geht die Kurve steil nach oben, an der Spitze liegt Wien. Gemessen wird die Verbreitung von SARS-CoV2 in sogenannten Genkopien pro Einwohner und Tag an sechs Abwasser-Messstellen im Bundesland. Anfang November lag die auf die Viruslast bezogene Zahl in OÖ noch bei 165.

Mediziner raten Personen, die Vorerkrankungen haben und in den vergangenen zwölf Monaten keine Corona-Infektion hatten, sich dagegen impfen zu lassen.