Das Gehirn blüht mit der Veränderung geradezu auf

Veränderung ist genau das, was unser Gehirn fit hält. Denn die rund 100 Milliarden Zellen (Neuronen) wollen beschäftigt werden.

„Wenn eine Zelle einen Reiz an eine andere abgibt, entsteht ein Netzwerk. Ungeborene Babys erkennen schon früh die Stimme der Mutter und haben im siebenten Monat im Mutterleib bereits ein erstes Netzwerk aufgebaut“, schilderte Neurowissenschafterin Manuela Macedonia Montagabend im Zuge der AK-Bildungsmesse in Linz. Die gebürtige Italienerin ist seit 2012 am Institut für Information Engineering an der Linzer Johannes Kepler Universität tätig.

Bekannt ist, dass sich Kinder und Jugendliche mit dem Lernen in der Regel leicht tun, je älter man wird, umso mehr muss man sich anstrengen. Ebenso zu beobachten ist, dass Wissen verloren geht, aber eingelernte Bewegungen etwa das Radfahren oder Skifahren, auch wenn man sie längere Zeit nicht ausübt, nicht verloren gehen.

Die Wissenschaft kennt zwei Arten von Gedächtnis

Macedonia hat eine wissenschaftliche Erklärung dafür: Es gibt zwei Arten von Gedächtnis – das Deklarative und das Prozedurale Gedächtnis. Das heißt, das Deklarative Gedächtnis speichert alle Fakten und Ereignisse, die verbalisiert und bewusst erinnert werden können und wird daher auch Wissensgedächtnis genannt.

Wenn manches davon nicht mehr gebraucht wird, etwa eine Fremdsprache, die man in jungen Jahren erlernt hat und dann lange nicht verwendet, gerät dies zunehmend in Vergessenheit, weil die bestehenden Netzwerke brüchig werden. Grund dafür ist, dass das Deklarative Gedächtnis im Hippocampus (Seepferdchen) liegt und ab dem 20. Lebensjahr pro Jahr um ein Prozent schrumpft.

Fertigkeiten, Gewohnheiten oder Verhaltensweisen wie etwa Bewegungsabläufe bei Sportarten, beim Kochen oder Musizieren werden im Prozeduralen Gedächtnis gespeichert. Sie verfestigen sich nach einiger Zeit des Übens so, dass sie auch nach längerer Pause wieder abgerufen werden können. „Es kann sein, dass eine Frau mit Demenz nicht mehr weiß, was ein Kaiserschmarrn ist, aber wenn man mit ihr die Kochschritte beginnt, dass sie sich wieder daran erinnern kann“, erläuterte die Neurowissenschafterin.

Mit Bewegung entgegensteuern

Man muss dem natürlichen Abbau-Prozess des Gehirns aber nicht tatenlos zusehen, sondern kann entgegensteuern. Das Wichtigste dabei ist die Bewegung. Zwei bis drei Mal pro Woche sechs bis sieben Kilometer flotten Schrittes gehen, hält nicht nur den Körper fit, sondern tut auch dem Gehirn gut. Entscheidend ist, dass man sich anstrengt, sowohl bei der Bewegung als auch beim Lernen von Faktenwissen. Eine optimale Kombination wäre etwa beim Vokabellernen nicht nur das Deklarative Gedächtnis anzusprechen, sondern durch Bewegung auch das Prozedurale.

Nichts hält die Neurowissenschafterin, die am Max-Planck- Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig selbst unter Blut, Schweiß und Tränen das Programmieren eines Kernspintomografen erlernen musste, jedoch von diversen Gehirntrainings-Apps. Das sei zu wenig Anstrengung, es käme zu keinen Transfers im Gehirn. Ebenso hätte eine Studie klar gezeigt, dass eine Gruppe, die regelmäßig Nordic Walken ging, den Abbau-Prozess des Deklarativen Gedächtnisses im Hippocampus reduzieren konnte, die Kontrollgruppe, die nur Stretching machte, jedoch nicht.

Wer sich also in eingefahrenen Bahnen bewegt, macht geistig einen Rückschritt. Denn nur die Veränderung regt die Milliarden Zellen, die sich im Laufe des Lebens immer wieder neu bilden, an, neue Netzwerke zu knüpfen. Wie entscheidend eine Aufgabe auch im hohen Alter noch ist, zeigte die „Nonnenstudie“. Epidemiologe David Snowdon hatte ab 1986 an der Kentucky-Universität in den USA mit etwa 600 amerikanischen Ordensschwestern im Alter zwischen 76 und 107 Jahren, die hinsichtlich Ernährung und Lebensweise über Jahrzehnte homogen lebten, geforscht. Gezeigt hatte sich dabei, dass auch Personen, bei denen stark veränderte Gehirnbefunde festgestellt wurden (Alzheimer-Plaques), bis zu ihrem Tod geistig anspruchsvolle Aufgaben ausführen konnten.

Von Michaela Ecklbauer