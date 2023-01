Das keinesfalls harmlose Schlagerl kommt oft vor dem Schlag

Plötzlich auftretender Schwindel, heftiger Kopfschmerz, Sehstörungen und Bewegungseinschränkungen, die genauso schnell wieder vergehen wie sie gekommen sind, dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Nicht selten kann sich dahinter ein Vorbote für einen drohenden Schlaganfall verstecken. Um Schlimmeres zu vermeiden, ist Handlungsbedarf geboten. „Die transistorische ischämische Attacke (TIA) wird gerne als ‚Schlagerl‘ bezeichnet. Bei dieser akuten Erkrankung – die Wahrscheinlichkeit dafür steigt mit dem 60. Lebensjahr – handelt es sich um eine vorübergehende, oft aber wiederkehrende Durchblutungsstörung im Gehirn, die keine bleibenden Schäden hinterlässt und meist binnen weniger Minuten vollständig abklingt. Gerade in der vermeintlichen Harmlosigkeit liegt aber das Heimtückische“, warnt Prim. Priv.-Doz. Nenad Mitrovic, Leiter der Abteilung für Neurologie am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck: „Plötzlich auftretende starke Kopfschmerzen, verbunden mit Drehschwindel, halbseitige Lähmungserscheinungen in Armen oder Beinen, Sprachschwierigkeiten oder Sehbehinderungen, die sich etwa als Doppelbildern bemerkbar machen, können Anzeichen für einen drohenden Schlaganfall sein. Diese müssen unbedingt ärztlich abgeklärt werden.“

Lesen Sie auch

Bildgebende Verfahren

Für die Diagnostik stehen bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomografie (MRT), Computertomografie (CT) oder Ultraschalluntersuchungen zur Verfügung.

„Nur durch eine genaue Abklärung ist eine gezielte Therapie und Verhinderung eines drohenden Schlaganfalls möglich. Die Behandlung erfolgt meist medikamentös, manchmal ist auch eine Gefäßaufdehnung über einen Katheter notwendig“, erklärt Prim. Mitrovic.