Das Raml-Steuermuseum soll das Finanzverständnis verbessern

Einen Beitrag für ein besseres Finanzverständnis leisten —das will der Linzer Steuerberater Markus Raml mit seinem vor dem Start stehenden „Steuermuseum MaRa“ erreichen.

Man wolle damit die Bedeutung von Steuern aufzeigen, Vorurteile abbauen und das Wissen steigern, so der Chef der Kanzlei „Raml und Partner Steuerberabtung“.

Beim „Steuermuseum RaMa“ handle es sich um das erste dieser Art in Mitteleuropa. „Wir möchten die Kanzlei zu einem Ort der Begegnung machen, um mit den Besuchern in einen Diskurs zu treten“, sagt Raml, der jüngst zur inoffiziellen Eröffnung — richtig durchgestartet wird im heurigen Frühjahr — auch Finanzminister Magnus Brunner begrüßen konnte.

Rund 15 Monate habe man an der Konzeption des Museums gearbeitet, neben Raml war daran Herta Neiß maßgeblich beteiligt. „Steuern sind die wichtigsten Einnahmen eines Staates. Sie finanzieren die öffentlichen Ausgaben. Dabei ist das Thema selbst überwiegend negativ besetzt und man denkt vordergründig an die Steuern, die zu bezahlen sind, jedoch nicht an die Leistungen, die die Gemeinschaft, aber auch der Einzelne erhält“, so die JKU-Wissenschafterin.