Das Rote Kreuz schweißte Manuela und Judith zusammen

Am Welttag der Freundschaft sagen die beiden: „Wir sind gerne für andere Menschen da!“

Wer sich im OÖ. Roten Kreuz engagiert, findet Sinn und Spaß im Leben, sammelt wertvolle Erfahrungen und lernt Freunde fürs Leben kennen. Das wissen auch Manuela Mayer (48) aus Hörsching und Judith Wolf (45) aus Pucking. Sie lernten sich beim Rettungssanitäter-Kurs kennen und engagieren sich an der Ortsstelle Traun. „Wir sind glücklich, uns begegnet zu sein“, sagen die zwei Frauen.

Einmal pro Woche machen die beiden einen gemeinsamen Dienst. Ein Krankentransport, ein Notfall oder eine Geburt? Was auf sie zukommt, wissen die Helferinnen nicht. „Wir lernten uns am ersten Ausbildungstag kennen. Da saßen wir am Tisch nebeneinander“, berichten sie. „Schon nach wenigen Minuten wussten wir, dass wir Freundinnen werden.“

Manuela ist beruflich als Ordinationsgehilfin tätig, Judith arbeitet in der Buchhaltung. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist das Helfen. „Ich mache gerne Dienst, sammle wertvolle Erfahrungen und konnte im Laufe der Zeit auch meine Angst vor Spritzen besiegen“, sagt Judith. „Das Engagement im Roten Kreuz bereichert und erweitert deinen persönlichen Horizont“, ergänzt Manuela.

Systemrelevant, aber keinesfalls selbstverständlich

Das gemeinsame Interesse, für andere Menschen da zu sein und zu helfen, verbindet viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsam den Tag der Freundschaft heute, Dienstag, feiern.

Menschen, die freiwillig für andere da sind, fühlen sich gebraucht und sind Teil einer aktiven Zivilgesellschaft. Ihr Engagement kommt von Herzen und vereint Generationen. Vier von zehn Oberösterreichern engagieren sich freiwillig.

„Das, was sie leisten, ist systemrelevant, aber keinesfalls selbstverständlich“, erklärt OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Mit mehr als 23.900 freiwilligen Mitarbeitern ist das OÖRK die größte humanitäre Freiwilligenorganisation im Bundesland. Ein Großteil der Freiwilligen engagiert sich im Rettungsdienst. Die Mitarbeiter kommen aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten.

Sie alle sind Teil der Rotkreuz-Familie, ihr gemeinsames Engagement verbindet und es entstehen viele neue Freundschaften. Informationen zur Freiwilligkeit im OÖ. Roten Kreuz unter www.passende-jacke.at oder Tel. 0732/7644-157.