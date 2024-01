Das sind die beliebtesten Krapfenbäcker 2024

Backhaus Hinterwirth in Gmunden machte in Oberösterreich ganz klar das Falstaff-Rennen

Das Falstaff Krapfen-Voting erfreute sich wieder großer Beliebtheit. Von Ost bis West haben Krapfenliebhaber in ganz Österreich ihre Stimmen abgegeben, das Rennen um den Bundeslandsieg war bis zum Schluss spannend. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Die Bundesland-Sieger im Überblick

Wien: Bäckerei Ströck, Niederösterreich: Geier. Die Bäckerei, Burgenland: Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf, Oberösterreich: Backhaus Hinterwirth, Gmunden, Steiermark: BrotBar Cafe-Bäckerei, Kaindorf, Kärnten: Konditorei Hecher, Wolfsberg, Salzburg: Bäckerei Vorhauer, Seekirchen am Wallersee, Tirol: Café Konditorei Thaler, Reith im Alpbachtal, Vorarlberg: Bäckerei-Konditorei Münsch, Nenzing. Und unter den Supermärkten ging Hofer als Sieger hervor.

In Oberösterreich konnte sich das Backhaus Hinterwirth in Gmunden klar den Landessieg holen. 27 Prozent der Voter kaufen dort ihren Faschingskrapfen ein, gefolgt vom Café-Konditorei Poißl in Freistadt (26 Prozent).

Für die Konditorei Grellinger in Gmunden und die Konditorei Jindrak in Linz gab es je zehn Prozent, für die Bäckerei Brandl in Linz und die Cafe Konditorei Zauner in Bad Ischl entschieden sich je acht Prozent. Fünf Prozent gab es für die Bäckerei Fenzl in Linz, vier für die Cafe-Konditorei Weltzer in Eferding, und je eines für die Bäckerei Obauer in Zell am Moos und die Orangerie in Schärding.

Was macht einen wirklich guten Krapfen aus?

Ein luftig-leichter Teig bildet lediglich den Anfang. Das exakte Verhältnis des Fettes beim Backen spielt eine entscheidende Rolle, um die perfekte Krapfenkruste zu erzielen. Selbst bei der Marmeladenfüllung scheiden sich die Geister: Soll es die traditionelle Marille sein, und wenn ja, mit oder ohne Rum?

Diese Diskussionen sind genauso alt wie die Krapfen-Tradition selbst und unterstreichen, wie tief die Liebe zu diesem Gebäck in den Herzen der Österreicher verwurzelt ist.