Das Volksblatt trägt Trauer: Barbara Stiendl verstorben

Zunächst „Unterwegs“ und dann „In bester Gesellschaft“. So hießen ihre Kolumnen, die Barbara Stiendl jahrelang für das VOLKSBLATT mehrmals wöchentlich veröffentlicht hat. Denn die „Society“ war ihr Parkett. Ganz egal, ob Ball oder Pressekonferenz, Modeschau oder Misswahl, Galaabend oder Empfang, Konzert oder Dinner – unsere Barbara machte überall eine gute Figur. Und das nicht nur, weil sie stets perfekt gestylt erschien.

Denn als geselliger Mensch, der auf sein Gegenüber stets charmant, respektvoll und wertschätzend zuging, war sie mit den Promis des Landes auf Du und Du und überall stets ein gern gesehener Gast. Auch, weil sie Grenzen respektierte und die VIPs wussten, dass man sich auf Barbara verlassen konnte. Sie hat sich Vertrauen zu ihren Gesprächspartnern aufgebaut und dieses nie missbraucht, denn hätte nie etwas verwendet, was nicht zur Veröffentlichung bestimmt war.

Daraus entwickelten sich auch persönliche Freundschaften, wie etwa mit dem ehemaligen Landesrat und heutigen Verbund-Chef Michael Strugl oder TV-Star Silvia Schneider, mit der sie die Leidenschaft fürs Kochen und Backen teilte. Barbaras Rezepte bereicherten im Laufe der Jahre ebenfalls immer wieder die Print-Ausgabe des VOLKSBLATTS.

Begonnen hat sie ihre Karriere in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre noch in der Anzeigenabteilung, ehe sie in die Redaktion wechselte und „ihre“ Themen fand. Legendär ihre Lasagne oder ihr Tiramisu, mit denen sie die Redaktion an ihrem Geburtstag gerne einmal verwöhnte.

Am Samstag hat Barbara Stiendl, geboren am 27. März 1967, einen jahrelangen, schweren Kampf verloren. Immer wieder steckte sie in den letzten Jahrzehnten gesundheitliche Rückschläge auf bewundernswerte Art und Weise weg, zeigte enorme Willensstärke und verlor dabei (fast) nie ihren Optimismus.

So groß wie dieser war auch ihre Verbundenheit mit dem VOLKSBLATT und ihren Kolleginnen und Kollegen. Bis zuletzt war sie höchst interessiert und informiert, was in der Redaktion so passiert und sie träumte davon, demnächst wieder einmal bei uns in der Derfflingerstraße vorbeizuschauen.

Liebe Barbara, Du wirst uns fehlen und Du hinterlässt eine große Lücke – menschlich wie redaktionell. Aber wir sind uns sicher: Im Society-Himmel bist Du jetzt wieder in „allerbester Gesellschaft“.

Im Namen des Volksblatts,

Chefredakteur Roland Korntner