„David Bowie, Renate und Kleopatra“ ist der Titel der nächsten Ausstellung in der Galerie KULTURFORMEN am Linzer Pfarrplatz, die vom 8. Mai bis 17. August 2024, zu den Öffnungszeiten Di – Sa, 10 – 18 Uhr zu sehen ist. (Vernissage am Dienstag, 7. Mai um 18.30 Uhr).

Der Künstler Ludwig Hirtreiter malt Portraits von Menschen aus seinem Lebensumfeld und von berühmten Persönlichkeiten aus Katalogen und Zeitschriften. Die dargestellten Personen blicken dem Betrachter klar und unmissverständlich in die Augen, es entsteht eine gegenseitige Wahrnehmung.

Ludwig Hirtreiter wurde 1989 in Regensburg geboren. Er lebt in einer betreuten Wohngemeinschaft in Bogen in Deutschland. Dort zeichnet und malt er unermüdlich. „Hunderte von Kunstwerken in seinem Zimmer – eine überquellende Schaffenskraft zeigt sich da“, sagt Renate Höning, die Leiterin des Atelier Kunst Inklusiv der Katholischen Jugendfürsorge in Regensburg. Seit 2013 besucht Ludwig Hirtreiter das Atelier regelmäßig.

Der Künstler Ludwig Hirtreiter und Renate Höning werden bei der Vernissage anwesend sein.