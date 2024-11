Demenzkranker stürzte in Gmunden nachts vom Balkon

Ein demenzkranker 78-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Gmunden vom Balkon rund viereinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Er schlug auf einer darunterliegenden Terrasse auf. Seine Pflegerin bemerkte gegen 4.30 Uhr, dass er nicht mehr in seinem Bett lag und fand den Schwerverletzten, berichtete die Polizei.

Da der Zugang zu der Terrasse, auf der der Mann lag, abgesperrt war, mussten die Rettungskräfte über eine Stehleiter zu dem Verletzten klettern. Der 78-Jährige wurde schwer verletzt ins Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.