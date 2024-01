Der „150er“ kurvt ab sofort auf den Pöstlingberg

Am 31. Jänner nimmt die neue Stadtteilbuslinie 150 ihren Fahrbetrieb zwischen der Linzer Landgutstraße und dem Pöstlingberg auf. Ergänzend und alternierend zur beliebten Pöstlingbergbahn (Linie 50) wird die neue Autobuslinie 150 im Halbstundentakt den Pöstlingberg bedienen, wodurch sich die Anbindungen zu den Hauptverkehrszeiten verdoppeln, geben die Linz AG Linien bekannt.

„Mit der neuen Stadtteillinie 150 bauen wir das Angebot an umweltfreundlichen Nahverkehrsmitteln weiter aus und erhöhen damit die Lebensqualität der Linzer“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der Linz AG, Bürgermeister Klaus Luger.

„Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel auch an die Stadtgrenzen – im konkreten Fall in Richtung Gramastetten und Puchenau – stellt einen wichtigen Hebel dar, um vermeidbare Pkw-Fahrten in der Innenstadt zu minimieren“, ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Linz AG Linien, Vizebürgermeister Martin Hajart, überzeugt.

In 14 Minuten auf den Pöstlingberg

Die neue Stadtteilbuslinie 150 startet von der Talstation Landgutstraße und bietet den Fahrgästen eine direkte Verbindung auf den beliebten Linzer Hausberg. Auf einer Strecke von 4,3 km und bei einer Fahrzeit von 14 Minuten bedient der Bus dabei sieben Stationen. Die genauen Abfahrtszeiten der Stadtteilbuslinie 150 können ab sofort über die Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) unter services.linzag.at/efa oder der LinzMobil-App abgerufen werden.