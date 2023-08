Der frühe Vogel fängt den Wurm — aber nur ohne Kunstlicht

Vögel sind vorwiegend tag- aktive Tiere, dennoch spielt die Dunkelheit der Nacht in ihren Lebensrhythmen eine große Rolle. Das photorezeptorische Wahrnehmungsorgan von Vögeln zeigt eine circadiane Rhythmik von etwa 24 Stunden. Um Stunden verlängerte Tagaktivitäten aufgrund heller Leuchten während der Nachtstunden wirken sich auf Ruhepausen vor allem zur Zeit der Nestlingspflege aus.

Morgendämmerung ist Weckreiz für die Vögel

Der Grad der Morgendämmerung ist der Weckreiz für Vögel, unterschiedliche Vogelfamilien wie Meisen, Sperlinge oder Finken haben ihre eigene Aufwachzeit und meist sind es die Vogelmänner, die den Tag begrüßen. Sehr bekannt ist der liebliche Gesang der Nachtigallmännchen im Frühjahr, die auf diese Weise eine Partnerin suchen, vorzugsweise zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens. Morgen- und Abendgezwitscher dienen auch der Verteidigung des Territoriums.

Manche Vögel wählen im Stadtgebiet die ruhigere, aber taghelle Nacht für ihre Gesänge zur Partnersuche, da sie in der lauten Tagesgeräuschkulisse nicht gehört werden. Die Morgengesänge und auch die Abendlieder werden zunehmend durch Kunstlicht erhellte Nächte beeinflusst. Besonders die Frühsänger unter den Vögeln singen durch die überbeleuchteten Nachtstunden früher zu Tagesbeginn und im Jahreskreislauf. Auch Straßenampeln und die ganze Nacht leuchtende Gartenbeleuchtungen haben negative Auswirkungen auf die Vogelwelt und ihre Populationen.

Morgengesänge mitten in der Nacht

Ornithologen berichten vermehrt von Amseln, die in Stadtgebieten mit hoher Beleuchtungsintensität mitten in der Nacht ihre Morgengesänge anstimmen, irritiert, fehlgeleitet und im Lebensrhythmus gestört. Straßenbeleuchtung, farbenprächtige Leuchtschilder und Verkehrsampeln führen zu Lichtverwirrung bei unseren gefiederten Freunden.

Auch Regenwürmer außer Tritt

Auch die Lebensrhythmik der Regenwürmer als liebste Futtertiere der Amseln wird beeinflusst. Regenwürmer sind zwar nachtaktiv, meiden aber blauhaltiges Kunstlicht und richten ihre Aktivitäten und Fortpflanzung nach unterschiedlichen Mondrhythmen aus. Das Mondlicht wird aber durch Kunstlicht zunehmend unsichtbar. Die benötigten Nahrungsinsekten für die Vogelwelt kommen millionenfach an unnötigen Beleuchtungen zu Tode. Vögel, Igel & Co. haben keine Möglichkeit an die in Laternen und anderen Beleuchtungskörpern gesammelten toten Insekten zu kommen, sie fehlen in der Nahrungskette.

Informationsveranstaltungen zum Thema gibt es laufend im Sternenpark Naturpark Attersee-Traunsee. Einen Beitrag zur Förderung der Nachtnatur kann jeder im privaten Bereich durch Licht aus in der Nacht im Außenbereich leisten.