Der Frühling kommt nicht in Fahrt

Mit vereinzelten Sonnentagen und einem Sommertag über 25 Grad hat der „Wonnemonat Mai“ gezeigt, was wetter- und temperaturmäßig in ihm steckt. In Dellach im Drautal (Kärnten) war das Thermostat bereits bis auf 27,7 Grad geklettert.

Hoffnungen auf einen frühsommerlichen Mai waren aber verfrüht. Alles in allem macht der Mai nämlich dort weiter, wo der April aufgehört hat und das bedeutet, dass wir uns vorerst auf kühles, trübes und feuchtes Wetter einstellen müssen.

Lesen Sie auch

Für Regennachschub sorgt in den nächsten Tagen laut den Experten von UBIMET das Italientief „Andreas“. Vor allem im Westen bis zum Innviertel regnet es anhaltend und teils kräftig. Verbreitet kommen hier 30 bis 50 l/m² Niederschlag zusammen. Die Höchsttemperaturen liegen in OÖ um die 15 Grad.

Und weil ein Italientief selten allen kommt, wie es die Meteorolgen ausdrücken, wird „Andreas“ am Wochenende von einem weiteren Tief abgelöst. Immerhin, gröbere Auswirkungen auf die Flusspegel drohen nicht.