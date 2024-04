Der Garten als Medizin: KH Ried mit „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnet

„Die Aktion ‘Natur im Garten’ des Landes OÖ ist in den heimischen Gärten und im öffentlichen Raum angekommen. Mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried hat sich die vierte Krankenanstalt dazu entschlossen, einen naturnahen Erholungsraum für Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen“, so Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander.

Mit wachsendem Erfolg werden immer mehr Menschen für das naturnahe Garteln in Privatgärten, aber auch in öffentlichen Gartenanlagen gewonnen. Bisher wurden rund 750 Privatgärten, 25 Gemeinden, 7 Schulen, 4 Krankenhäuser und 4 Pflege- und Betreuungseinrichtungen mit der Natur im Garten-Plakette ausgezeichnet. Die OÖ Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen für die Idee von nachhaltigen Grün- und Erholungsoasen zu begeistern, liegt der Initiative „Natur im Garten OÖ“ besonders am Herzen. Oftmals werden die Grünflächen und Parkanlagen rund um die Gesundheits- und Pflegezentren wenig genützt.

„Der Aufenthalt in der Natur und frische Luft können den Heilungs- und Erholungsfortschritt unterstützen“, sind Langer-Weninger und Haberlander überzeugt: „Zudem kann ein attraktiver Naturraum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitseinrichtungen ein wertvoller Ort zum Durchschnaufen und Erholen sein. Wir freuen uns, dass das Krankenhaus Ried nun über einen solchen Kraftplatz verfügt und hoffen, dass noch viele weitere Einrichtungen diesem Beispiel folgen!“.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Auszeichnung ‘Natur im Garten) für unsere ökologische Gestaltung und Pflege der Grünanlagen erhalten haben“, so Geschäftsführer Johann Minihuber.