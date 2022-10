Der Reiz der bunten Jahreszeit

Die Herbstferien stehen bevor, und das Wetter scheint sich in den nächsten Tagen auch darauf zu besinnen, dass wir uns in der goldenen und nicht in der grauen Jahreszeit befinden. Ein Urlaub oder Ausflug in Oberösterreich bietet sich also an.

Die Abwechslung ist das Besondere

Was unser Bundesland so besonders macht, ist die abwechslungsreiche Landschaft. Kaum eine andere Region bietet in dieser Kompaktheit derart viele unterschiedliche Naturräume: Von den Bergen und Seen im Salzkammergut über das fruchtbare Alpenvorland, die Donauauen und die Wildnis des 209 km² großen Nationalpark Kalkalpen bis zur Granithügelwelt des Mühlviertels im Norden.

Eine erfrischend lebendige Stadt Linz und urbane Schätze wie Steyr, Schärding, Wels oder Bad Ischl überraschen immer wieder aufs Neue. Oberösterreich erfüllt aber auch die Sehnsucht nach Naturerlebnissen, ob beim Aktivsein oder Entspannen.

So tauchen Wanderer und Mountainbiker im Nationalpark Kalkalpen in ein faszinierendes Waldmeer ein. Rund 20 Pilgerwege und spirituelle Wanderwege laden zu Slowtrips, Begegnungen mit der Natur und gedanklichen Weitblicken ein. Es liegt also auf der Hand, dass bei dieser Vielfalt jeder Urlaubstyp „sein“ oder „ihr“ Oberösterreich entdeckt.