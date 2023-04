Deutsche Cannabis-Liberalisierung: OÖ Polizei bringt sich in Stellung

In Deutschland sollen wie berichtet der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von maximal drei Pflanzen künftig straffrei sein. Die Drogen-Liberalisierung im Nachbarland sorgt in Oberösterreich weiterhin für Diskussion.

Nach der OÖVP mit Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander und Jugend-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer sprach sich am Donnerstag auch FPÖ-Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher LAbg. Michael Gruber strikt gegen eine Freigabe von Cannabis aus.

Lesen Sie auch

Bereits jetzt werden regelmäßig Drogenlenker nicht nur bei Schwerpunktaktionen aus dem Verkehr „gefischt“. Insgesamt waren es im Vorjahr 1800 beeinträchtigte Fahrer. Das ist laut Gruber eine Vervierfachung in den vergangenen fünf Jahren. Nun könnte die Zahl weiter steigen.

Verstärkte AGM-Streifen

Oberösterreichs Polizei bringt sich jedenfalls in Position, um einen künftig möglichen Schmuggelverkehr zwischen Deutschland und Österreich einzudämmen. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl zeigte sich erfreut, dass eine Cannabis-Legalisierung hierzulande auf Ablehnung stößt. OÖ sei gerüstet.

Aktuell gebe es zwei Dienststellen, die sich mit den Fahndungsmaßnahmen beschäftigen. Diese so genannten AGM-Streifen (Fachinspektionen für Ausgleichsmaßnahmen, früher Schleierfahnder) sind seit dem Wegfall der Grenzkontrollen im Einsatz und in Wullowitz und in Tumeltsham stationiert.

Die etwa 60 Beamten sind für die Überwachung von Reiserouten und Kontrollen — Schmuggel oder Schlepperei, etc. — im Hinterland abgestellt und werden künftig neben dem tschechischen auch den „Reiseverkehr“ aus Bayern verstärkt hinsichtlich Drogen ins Visier nehmen. Pilsl kündigte vermehrt Polizei-Kontrollen an: „Wir werden künftig Schwerpunkte setzen“, sagt er im VOLKSBLATT-Gespräch.