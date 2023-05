Deutscher von Donauschiff ins Wasser gefallen

In kritischem Zustand befand sich am Montag ein Deutscher (59), der in der Nacht auf Montag im Bereich der Schlögener Schlinge von einem Frachtschiff in die Donau gefallen war.

Gegen 0.30 Uhr war bei den Einsatzkräften ein Notruf von einem Donauschiff eingegangen. Eine Frau meldete ihren Mann als vermisst, zuvor hatte sie etwas ins Wasser fallen gehört.

Eine große Suchaktion mit elf Feuerwehrleuten wurde gestartet. Sechs Boote und Feuerwehrtaucher waren im Einsatz. Nach etwa einstündiger Suche konnte der Deutsche einige Kilometer flussabwärts gefunden werden.

Der 59-Jährige wurde von Florianis unter ständigen Wiederbelebungsmaßnahmen ans Ufer gebracht und dort von einer Notärztin erstversorgt. Der Deutsche wurde schließlich in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht.

Serbe stürzte von Schiffstreppe

In Neuhaus an der Donau (Bezirk Rohrbach) hat sich am Samstag ein Crewmitglied eines Reiseschiffes bei einem Sturz erheblich verletzt. Nachdem das Schiff bei der Anlegestelle Neuhaus/ Untermühl angelegt hatte, rutschte der 61-jährige Serbe beim Hinabsteigen einer Stiege im Inneren des Schiffes vom Haupt- in das Unterdeck aus, stürzte über vier Stufen und schlug mit dem Rücken auf den unteren Stufen auf. Der Mann wurde nach der notärztlichen Versorgung ins Klinikum Rohrbach gebracht.