Diebe mit Stil achten Tradition

Dass ein Maibaum aufgestellt wird, gehört in OÖ dazu, das Stehlen auch

Fast in jeder Gemeinde Oberösterreichs schmückt ab 1. Mai ein Maibaum das Ortszentrum. Meist ist das Aufstellen ein öffentliches Spektakel und Anlass für ein Fest.

Die Tradition erlaubt aber auch, dass der Maibaum gestohlen werden darf, um ihn später gegen ein angemessenes „Lösegeld“ wieder herauszurücken. Hier sollte man vor der „Tat“ aber unbedingt bedenken, dass es regional unterschiedliche Traditionen gibt, die regeln was erlaubt ist und was der ehrbare Baumdieb nicht machen darf.

„Früher war es üblich, dass Maibäume von Ort zu Ort gestohlen wurden, da waren die Regeln bekannt“, so die Volkskundlerin Elisabeth Schiffkorn im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Heute legen die Diebe auch weite Distanzen zurück oder schlagen binnen kürzester Zeit gleich mehrmals zu. Damit man sich vorab über die Tradition in der Zielgemeinde informieren kann und den Bewachern eine faire Chance einräumt, ihren Baum zu schützen, wurde die Online-Maibaumlandkarte geschaffen.

Hier kann jeder seinen Maibaum eintragen und gleichzeitig die Regeln bekannt geben, die für potenzielle Diebe gelten. Ein Besuch zahlt sich doppelt aus, denn es lassen sich damit auch lohnende Ziele finden. Einen Link zur OÖ-Maibaumkarte findet man auf der Homepage der Landjugend OÖ: ooe.landjugend.at

Was für die Volkskundlerin gar nicht geht, ist, wenn der Baum in einer Zeit gestohlen wird, in der er nicht bewacht wird. „Da muss man mit List und Einfallsreichtum die Bewacher ablenken“, betont Schiffkorn. Auch das gehört zur Tradition.

Ortsübliche Traditionen und Regeln beachten

Wichtig ist, dass sich die Diebe an die ortsüblichen Regeln halten und sorgsam mit der Beute umgehen. Beschädigungen von Tafeln, Kränzen oder anderem Zubehör sind zu vermeiden.

Passiert doch etwas, so sollte der Schaden wieder gut gemacht werden. Dafür darf dann auch eine angemessene Auslöse für den Baum verlangt werden. Meist einigt man sich auf ein Fass Bier oder eine Jause. Wer mithilft den Baum wieder aufzustellen, darf vielleicht mit einer etwas großzügigeren Auslöse rechnen.

Gestohlen werden darf selbstverständlich nur der Maibaum, nicht aber Zubehör und Werkzeuge. Keinesfalls ist es zulässig, den Baum zu zersägen oder anders zu zerstückeln – er soll nach der Auslöse ja wieder aufgestellt werden. Die Polizei sollte in der Regel nicht gerufen werden, solange es zu keinen Gewaltaktionen oder Sachbeschädigungen kommt. Bei Streit sucht man eine einvernehmliche Lösung.

Von Wolfgang Schobesberger