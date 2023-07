Diese Woche erst Hitze, dann Blitze

Tief „Unai“ bringt die Temperaturkurve diese Woche in Österreich ordentlich ins Schwingen. Das von der Nordsee kommende „Unai“ schiebt zunächst heiße, energiegeladene Luft ins Land, ehe die Kaltfront zuschlägt. Zwischen 36 und 16 Grad sind zu erwarten.

Bereits am Montag nimmt die Gewittergefahr wieder deutlich zu. Dabei zeichnen sich nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale regional gar Unwetter mit schweren Sturm- bis Orkanböen ab.

Zuvor wird es am Montag in der Osthälfte aber noch einmal sehr heiß mit bis zu 36 Grad. Am Nachmittag zeichnet sich aber in einem Streifen von Salzburg bis ins Burgenland ein Gewittersystem, mit dem Potenzial für schwere Unwetter, ab.

Zu kalter Mittwoch

Am Dienstag bleibt es turbulent und nass, im Süden fallen die Gewitter stellenweise noch einmal heftig aus. Tageshöchstwerte: 18 bis 26 Grad. Am Mittwoch ist es mit Regen und 16 bis 24 Grad nach langer Zeit wieder einmal deutlich zu kühl für die Jahreszeit.

Am Donnerstag fallen anfangs in den Nordalpen und ab dem Vormittag vom Mühl- bis ins Weinviertel ein paar Regentropfen. Je nach Sonne liegen die Tageshöchstwerte zwischen 19 und 27 Grad. Der Freitag hat dann wieder häufig sonniges Hochsommerwetter mit bis zu 30 Grad zu bieten.