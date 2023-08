Digitale Infos für die Nachwelt im Mühlviertler Granit verschlossen

Eine halbe Million digitale Akten kommen pro Jahr beim Land Oberösterreich zusammen, die dann im Landesarchiv gesichtet werden. Um darin enthaltene Informationen für die Nachwelt zu erhalten, wurden sie nun in eine digitale Zeitkapsel gepackt, in einen Mühlviertler Granitstein versenkt und mit einem 800 Kilogramm schweren Deckel für die kommenden 100 Jahre verschlossen. Der Monolith, den Künstlerin Gabriele Berger geschaffen hat, steht im Minoritenhof des Landhauses in Linz.

Digital gespeicherte Informationen müssen nachhaltig gesichert werden, damit sie für künftige Generationen verständlich, lesbar und nachvollziehbar bleiben. Das ist Aufgabe einer digitalen Archivierung”, erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Montag in einer Pressekonferenz. Bereits seit 2018 laufe beim Land ein Projekt zum Überführen der digitalen Akte in ein Archiv, eine entsprechende Software übernehme diese Aufgabe inzwischen, erläuterte Landesamtsdirektor Erich Watzl. Die Transformation ins digitale Zeitalter habe Informationen „flüchtig“ gemacht, meinte die Leiterin des Landesarchivs Cornelia Sulzbacher am Montag. Das bedeute, es werde keine „Dachbodenfunde“ mehr geben, gleichzeitig stehe sie als Archivarin in der digitalen Welt vor dem „Problem von Fake News“ und müsse „gesichertes Wissen über die Zeit“ zur Verfügung stellen.

Lesen Sie auch

Die dauerhafte Sicherung digitaler Daten hat Berger mit ihrer 1,6 Tonnen schweren Steinskulptur sichtbar gemacht. „Daten wurden festgehalten, verpackt in eine Festplatte, die eine Steinschachtel umschließt. Und diese wurde wiederum in einer Steinschachtel versenkt“, wie die Künstlerin den großen Granitblock bezeichnet. Bis zur Öffnung der Kapsel im Jahr 2123 wurde eine Zeituhr programmiert. Sie ist online unter https://ooe.gv.at/zeitkapsel abrufbar.