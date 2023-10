„Digitale Streetworker“ gegen Radikalisierung von Jugendlichen

Mit einem Maßnahmenbündel sollen Vorfälle wie die Ausschreitungen zu Halloween im Vorjahr in Linz vermieden werden

„Das Problem sind nicht Milieus und ,Bubbles’ — wir alle leben in solchen. Das Problem ist, dass manche Milieus anfällig sind für Integrationsverweigerung“, sagte Kenan Güngör, Soziologe und Leiter von think.difference am Montag in einer Pressekonferenz mit Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Michael Maurer, Jugendkontaktbeamter der oö. Polizei.

Vorfälle wie die Halloweenausschreitungen letztes Jahr gelte es, durch spezielle Maßnahmen wie der Einführung von „digitalen Streetworkern“ zu verhindern. Abgeleitet werden sie von der Studie zu jugendlichen Submilieus in Österreich, bei denen 129 Experten befragt wurden.

Lesen Sie auch

Jugendkriminalität verlagert sich ins Netz

„Die Staatsgewalten müssen den Tätern immer eine Länge voraus sein. Digital ist das nicht der Fall“, kommentiert Hattmannsdorfer eine zentrale Ableitung der Studie: Die Jugend-Szene verlagert sich in den digitalen Raum.

Denn dort profitieren Organisatoren von schneller, einfacher und unmittelbarer Massenmobilisierung, was oft unterschätzt wird. „Da ruft jemand zu etwas auf, dieser Post wird geteilt, verbreitet und nimmt Ausmaße an, die für die Ausgangsperson nicht mehr überschaubar sein kann“, weiß Maurer.

Seiner Meinung nach ist die zu beobachtende, zunehmende Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen (mit Migrationshintergrund) vor allem auf Langeweile, aber auch auf Perspektivlosigkeit zurückzuführen. Arbeit könne dem entgegenwirken und deswegen müsse Österreich seinem „Aufstiegsversprechen“ auch in sozial schlechter gestellten Milieus nachkommen.

Laut dem Landesrat liegt die Vermittlungsquote nach Programmen zur Qualifikationsaneignung bei zwei Drittel. Ziel sei es, das restliche Drittel mit Bildungsangeboten, wie dem Ausbau von „Deutsch und Arbeit“, zu erreichen.

Deutschland als Vorbild

Michael Maurer und seine neun Kollegen leisten seit Jahren Aufklärung in Form von Präventionsveranstaltungen, etwa an Schulen. Er sucht aber auch Nachgespräche mit Beteiligten, beispielsweise von den vergangenen Halloween-Ausschreitungen.

Das zeige zwar Wirkung, reiche aber nicht: Ein Ausbau polizeilicher Ressourcen ist für kommendes Jahr geplant — zudem möchte man mit der Berliner Polizei zusammenarbeiten. Beim digitalen Streetwork-Angebot, bei denen Sozialarbeiter über Social-Media-Kanäle bei Problemen erreichbar sind, sei Bayern Vorbild.