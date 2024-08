Direkter Check-In ins Spital über Hotline 1450 wird oöweit ausgerollt

„Jeder in Oberösterreich soll schnell die gesundheitliche Versorgung erhalten, die er benötigt“, so die Zielsetzung von Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander. Wer seine Beschwerden – Bauchweh, Kopfschmerzen, Fieber etc. – nicht einschätzen kann, sollte die Patienten-Hotline 1450 anrufen.

Dort wird abgeklärt, ob es sich um einen Notfall handelt, der umgehend mit der Rettung in ein Spital gebracht werden muss. Ist das nicht der Fall, kann geschultes Pflegepersonal anhand eines strukturierten Fragebogens in einem etwa 20-minütigen Gespräch herausarbeiten, ob der Patient eine Spitalsambulanz, einen Haus- oder Facharzt aufsuchen soll oder sich selbst mit den zu Hause zur Verfügung stehenden Mitteln helfen kann.

Lesen Sie auch

Kristallisiert sich ein Ambulanzbesuch heraus, können mit Zustimmung des Patienten die erhobenen Daten umgehend an das vereinbarte Spital übermittelt werden. Das ist österreichweit einzigartig. Bis Jahresende wird diese Vorgehensweise in allen oö. Spitälern möglich sein. Derzeit noch ausständig sind die Kliniken Freistadt, Schärding, Wels-Grieskirchen und das KH Braunau.

Seit 2022 sammeln das KH Ried der Barmherzigen Schwestern und das Kepler Uniklinikum (KUK) in Linz Erfahrung mit der Übermittlung der Patientendaten. Mittlerweile ist der direkte Draht zum Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum, zum Salzkammergut Klinikum und zum Klinikum Rohrbach aufgebaut, ebenso zum Ordensklinikum Linz Elisabethinen und ab September wird der Check-In-1450 auch bei den Barmherzigen Schwestern in Linz möglich sein.

Sobald der Patient im Gespräch mit einem der 40 Mitarbeiter bei der Hotline zustimmt, werden die Daten an das Spital übermittelt. Dieses schickt ein SMS, welche Unterlagen der Patient noch mitnehmen soll. Wenn er im Krankenhaus eingelangt ist, liegen bereits sämtliche bei 1450 erhobene Daten vor. Im Idealfall liegt auch schon die nötige Medikation bereit.

Diese direkte Kommunikation erspart den Patienten, aber auch den Krankenhausmitarbeitern Zeit, so Haberlander.

Sehr gute Datenqualität

Etwa 250 Patienten haben diesen Weg in der Pilotphase bereits beschritten. „Herausgestellt hat sich eine sehr gute Datenqualität“, sagt Johann Minihuber, Geschäftsführer der OÖ Ordensspitäler Koordinations GmbH.

Kamen 2023 etwa 80 Patienten auf diesem Weg im KH Ried in die Ambulanz, waren es im ersten Halbjahr 2024 ebenso viele. „Jetzt geht es darum, dass diese Vorgangsweise in der Bevölkerung noch bekannter wird“, so Minihuber.

Gute Erfahrungen hat auch das KUK in Linz gemacht. „Nur sehr selten erscheint ein angemeldeter Patient dann nicht“, sagt Harald Schöffl, Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding GmbH.

„Im ersten Halbjahr 2024 hat die Patienten-Hotline 1450 in Oberösterreich exakt 47.688 Anrufe verzeichnet, der stärkste Monat war dabei der Jänner mit 8.065 Anrufen. 12.677 Mal handelte es sich tatsächlich um eine ausführliche Gesundheitsberatung. Täglich wählten rund 260 Personen die Rufnummer 1450, die rund um die Uhr erreichbar ist“, schildert Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

Von Michaela Ecklbauer