Domlotterie vergibt Preise im Gesamtwert von mehr als 280.000 Euro

Start erfolgt am Donnerstag, 12. September - Mit dem Kauf von Fünf-Euro-Losen kann man den Erhalt des Linzer Wahrzeichens unterstützen

Mit dem Kauf von Losen zu je fünf Euro können die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ab 12. September die Restaurierung und Erhaltung des Linzer Mariendoms unterstützen und dabei Preise im Gesamtwert von mehr als 280.000 Euro gewinnen.

Der Grundstein für den Mariendom wurde am 1. Mai 1862 auf Initiative von Bischof Franz Joseph Rudigier gelegt. Nur mit Hilfe von großen und kleinen Spenden der Bevölkerung war es damals möglich, das Bauwerk zu errichten.

2024 feiert der Mariendom sein 100-jähriges Weihejubiläum. Aus diesem Anlass wird die Domlotterie – erstmals 1926 zur Fertigstellung des Doms ins Leben gerufen – wieder aufgegriffen.

Küche, Urlaube, Einkaufsgutscheine, Kulturgenuss, Kulinarik und vieles mehr

Bei der Domlotterie werden 100.000 Lose – gestaltet in Anlehnung an das historische Los aus dem Jahr 1926 – zum Preis von jeweils fünf Euro aufgelegt. Die Lose können entweder in gedruckter Form oder ab 12. September gleich online gekauft werden.

Als Hauptpreise winken eine Küche, eine Flusskreuzfahrt für zwei Personen, ein Klimaticket für eine Familie, eine fünftägige Familienradtour in Oberösterreich, ein Musiktheater-Jahres-Abo sowie Dinner im Kunsthistorischen Museum und Gutscheine für das Cafe Schwarzenberg in Wien. Weitere Preise sind Einkaufsgutscheine, Geschenksets und vieles mehr.

„Wir freuen uns sehr, dass heimische Unternehmen wie ewe, Raiffeisen Reisewelt, Energie AG oder auch die Plus City, Parzmair Destillerie, die Brauerei Baumgartner oder Skribo und Vivatis mit hochwertigen Produkten unterstützen. So können wir allen, die mitspielen, attraktive Preise im Gesamtwert von mehr als 280.000 Euro bieten“, so der Vorsitzende der Initiative Pro Mariendom, Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer, der auf eine rege Beteiligung und Unterstützung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher hofft.

Das Mitspielen lohnt sich auf jeden Fall, denn jedes zweite Los gewinnt eine spannende Führung durch den Mariendom.

Domlotterie nach historischem Vorbild

Bereits 1926, zwei Jahre nach der Einweihung des Mariendoms, wurde vom damaligen Dombauverein erstmals eine Dombaulotterie ins Leben gerufen, mit deren Hilfe der Mariendom fertig ausgestaltet werden konnte.

Zu gewinnen gab es damals eine Villa, ein Automobil der Marke Steyr, eine komplette Brautausstattung bestehend aus Möbeln, Betten und Wäsche sowie ein Pferd oder eine Milchkuh nach freier Wahl.

„Die erste Dombaulotterie war aber mehr als eine rein finanzielle Hilfe“, so Pühringer: „Sie stärkte auch ganz wesentlich den Bezug der Menschen zum Dom. Diese Idee möchten wir weiterverfolgen. Die Aussicht auf attraktive Gewinne kann sich auch heute mit einer intensiveren Beziehung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu ihrem Mariendom verbinden. Jedes verkaufte Los ist ein kleiner Beitrag für den Einzelnen – in Summe aber eine großartige Unterstützung zur Erhaltung des Doms als wertvolles Kulturgut auch für kommende Generationen“, ruft er zum Mitmachen auf.

Anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Grundsteinlegung“ im Jahr 2012 sowie in den Jahren 2016 und 2021 wurde das Thema der Lotterie wieder aufgegriffen. Heuer, zum 100-jährigen Jubiläum der Domweihe, wird die Domlotterie aufgelegt, um die Restaurierung und Erhaltung des Mariendoms zu unterstützen.