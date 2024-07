Dramatischer Kletterunfall am Drachenwand Klettersteig

Am Donnerstag ereignete sich ein schwerer Unfall am Drachenwand Klettersteig in Mondsee. Ein 52-jähriger polnischer Kletterer stürzte im zwölften Abschnitt des Steiges, etwa 400 Meter hoch, während er sich in einer besonders anspruchsvollen Passage befand.

Der Kletterer verlor gegen 15:30 Uhr den Halt und fiel kopfüber, wobei er mit dem Kopf auf einen Felsen aufschlug. Glücklicherweise wurde sein Fall nach etwa zwei Metern durch die Klettersteigausrüstung an einer Zwischensicherung gestoppt.

Eine ungarische Bergsteigerin, die das Geschehen beobachtete, leistete sofort Erste Hilfe und rief die Rettungskräfte. Der Notarzthubschrauber Christophorus 6, zusammen mit der Bergrettung und der Alpinpolizei, erreichte den Unfallort schnell.

Der Verletzte wurde mittels Tau geborgen und an einem Zwischenlandeplatz erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen wurde.

Sein Zustand wurde als ernst, aber stabil beschrieben. Der Begleiter des Verunfallten wurde von den Bergrettern in Sicherheit gebracht und zum Ausgangspunkt zurückgeführt.