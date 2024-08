Drei Gemeinden ein Sommerkindergarten

Heuer wurde wieder der Sommerkindergarten der drei Gemeinden Zell an der Pram, Riedau und Dorf an der Pram abgehalten. Dieses Gemeinde-Kooperationsprojekt bietet eine Betreuung für Kinder im Monat August an.

Es wurden genügend Kinder angemeldet, sodass mit dem Projekt gestartet werden konnte. Die Kinder wurden heuer im Caritas-Kindergarten Riedau betreut. Mit diesem Angebot wird vielen Eltern die Ferienplanung und Betreuung der Kinder massiv erleichtert.

Betreut werden die kleinen von einer professionellen Kindergartenpädagoginnen und zwei pädagogischen Assistentinnen. Zum Abschluss spendeten die drei Bürgermeister von Dorf an der Pram, Riedau und Zell an der Pram ein Eis für die Kinder und Betreuerinnen.