Drei Leichen sind am Freitag in der Bezirksstadt Perg in einem Haus gefunden worden, die Polizei geht laut ORF von einem erweiterten Suizid aus. Den letzten Kontakt zur Familie gab es am 25. August.

Ein Mann dürfte seine Ehefrau erschossen und dann Suizid begangen haben. Die 57-jährige Tochter, die eine Behinderung hatte, dürfte gestürzt und in der Folge gestorben sein.

Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, heißt es.