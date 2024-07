Drei Verletzte bei Unfall auf Pyhrnautobahn

Ein Unfall, der sich am Sonntagfrüh auf der Phyrnautobahn in Richtung Graz ereignete, hat drei Verletzte gefordert. Eine 51-jährige Deutsche war im Gemeindegebiet von Roßleithen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Leitschiene aufgefahren. Danach überschlug sich das Fahrzeug und prallte am Fahrzeugdach liegend gegen eine Lärmschutzwand.

Die beiden Mitfahrer, der 61-jährige Gatte und die 15-jährige Tochter, konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Die Lenkerin wurde von Ersthelfern, unter denen sich ein Ärzteehepaar befand, gerettet.

Mutter und Tochter wurden schwer verletzt, der Vater unbestimmten Grades. Die 51-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum Linz geflogen werden, die beiden Mitfahrer wurden mit der Rettung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Die A9 musste bis kurz nach 9 Uhr gesperrt werden.

Geisterfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ein 57-jähriger Kroate, der ebenfalls in Richtung Graz unterwegs war, missachtete das unfallbedingte Rotlicht bei der Ausfahrt St. Pankratz und wollte auf der Autobahn umdrehen. Eine Streife der Autobahnpolizei bemerkte den Wagen und zeigte den Geisterfahrer an.