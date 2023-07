Drei Verletzte bei Unfall mit Fahrschulauto in OÖ

Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall, in den ein Fahrschulauto verwickelt wurde, Montagnachmittag in Innergrub in Pinsdorf im Bezirk Gmunden in Oberösterreich gefordert.

Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Eine 26-jährige Pkw-Lenkerin geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den Wagen einer Fahrschule mit einer 19-jährigen Fahrschülerin am Steuer und ihrem 52-jährigen Lehrer auf dem Beifahrersitz.

Bei der Kollision hakte der linke Vorderreifen des Autos der 26-Jährigen so bei dem anderen Fahrzeug ein, dass sich dieser samt der dazugehörigen Achsaufhängung löste.

Die Frau kam dabei ins Schleudern, kollidierte seitlich mit einer Gartenmauer und kam zuletzt entgegen ihrer Fahrtrichtung zum Stillstand. Weil bei ihr schwere Verletzungen vermutet wurden, brachte sie der Notarzt ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck.

Auch die 19-Jährige und der 52-Jährige im Fahrschulauto wurden mit Verletzungen in das Salzkammergutklinikum Gmunden eingeliefert. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Alle Beteiligten stammen aus dem Bezirk Gmunden.