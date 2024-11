Dritter Täter nach Banküberfall in Linz aufgespürt

Nach einem schweren Banküberfall in Linz am 30. September wurden zwei Täter schnell gefasst.

Die intensiven Folgeermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich, in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich und den Staatsanwaltschaften in Linz und Wien, führten zur Identifikation eines weiteren 24-jährigen Beteiligten aus Wien.

Lesen Sie auch

Der Verdächtige wurde am 14. November nicht in seiner Wohnung angetroffen, jedoch konnte wichtige Raubbeute dort sichergestellt werden. Nur einen Tag später gelang es den Einsatzkräften, den gesuchten Mann als Beifahrer in einem Pkw zu lokalisieren und mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra festzunehmen.

Auch der Pkw-Fahrer wurde wegen Verdachts der Begünstigung festgenommen. Beide befinden sich nun in Justizanstalten in Wien und Linz.