Drogendealer und Fälscher: Dritter Täter in Rumänien gefasst

Der Polizei ist es nun gelungen, einen rumänischen Drogendealer dingfest zu machen, der gemeinsam mit zwei bereits verhafteten Komplizen im Raum Vöcklabruck aktiv war.

Der 48-Jährige, nach dem seit Anfang März gefahndet worden war, wurde am Mittwoch in seinem Heimatland bei einer Verkehrskontrolle verhaftet.

Der 48-Jährige soll gemeinsam mit einem Landsmann (45) einen regen Kokainhandel betrieben haben. Als Subdealer agierte ein 30-jähriger Rumäne. Die beiden Jüngeren konnten am 22. Februar gefasst werden. I

n einer Wohnung in Bad Ischl, die die Täter angemietete hatten, wurden die Beamten fündig: Nicht nur ein Kilogramm Kokain samt Streckmittel und Verpackungsmaterialien war dort aufbewahrt worden, sondern auch Bargeld, Totalfälschungen in- und ausländischer Führerscheine und Personalausweise samt Fälschungsequipment. Die Täter hatten sich also auch als Ausweisfälscher betätigt.

Die zwei Rumänen befinden sich in Untersuchungshaft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurden die beiden teuren Sportwagen des 45-Jährigen, der über zwei weitere Scheinidentitäten verfügte, sichergestellt.

Zwei Kilo Kokain importiert und verkauft

Nach derzeitigen Ermittlungen stehen der 45-Jährige und der 48-Jährige im dringenden Verdacht seit zumindest 2021 Kokain aus Italien und den Niederlanden nach OÖ gebracht und hier zumindest 2 Kilo Kokain an mindestens 15 Abnehmer weiterverkauft zu haben. Außerdem sollen die beiden mindestens 24 gefälschte Führerscheine verkauft haben.