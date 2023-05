E-Auto-Schau

Zwei Tage lang hatten 1200 Interessierte bei den eMobility Days 23 im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Marchtrenk die Gelegenheit, 80 E-Fahrzeuge aller Kategorien zu testen und sich über Ladeinfrastruktur und -lösungen zu informieren.

Darunter auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) sowie die Landtagsabgeordneten Michael Gruber (FPÖ) und Severin Mayr (Grüne).

„Als Mobilitätsclub ist es uns wichtig, unsere Mitglieder beim Umstieg auf E-Mobilität zu unterstützen und so aktiv einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten“, sagt ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer.

„Bereits 21 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen waren im März in OÖ Elektroautos. Das ist für uns ein Auftrag, den Ausbau der E-Ladestationen in unserem Bundesland zu beschleunigen“, so Achleitner.