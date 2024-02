E-Scooter löste Brand in Oberösterreich aus

Am Mittwochabend wurde die Polizei zu einem Alarm in einem Firmenlager im Bezirk Gmunden gerufen. Die Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen starken Brandgeruch und massiven Rauchaustritt am Lager fest.

Die Feuerwehr musste die Eingangstür zum Lager gewaltsam öffnen und entdeckte das Innere komplett verqualmt. Durch den Einsatz von Atemschutztrupps konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Der Einsatz einer Wärmebildkamera führte zur Lokalisierung des Brandherdes, der in der Nähe eines E-Scooters entstanden war. Der Großteil des Lagerbestandes wurde durch das Feuer vernichtet, und der Rauch beschädigte weitere Teile der Firma sowie das Inventar erheblich.